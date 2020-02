Harrison Ford: 'Indiana Jones 5 scaverà a fondo nel passato di Indy'

Dopo aver confermato qualche giorno fa un imminente inizio riprese per Indiana Jones 5, il mitico Harrison Ford nuovamente nelle sale la prossima settimana con Il Richiamo della Foresta è tornato a parlare del quinto capitolo del franchise diretto da Steven Spielberg, rivelando un particolare molto interessante.

Intervistato da IGN in occasione del junket americano del Richiamo della Foresta, infatti, Ford ha avuto modo di anticipare in via generica un dettaglio della sceneggiatura, rivelando: "Non condividerò né con voi né con altri la sceneggiatura, perché non mi sembra una buona idea, ma posso dirvi che assisteremo a diversi sviluppi nella sua vita e nella sua relazione. Vedremo anche risolta parte della continuity della storia approfondendo il suo passato. È davvero un'ottima sceneggiatura e non vedo l'ora di iniziare".



Ford aveva precedentemente dichiarato: "Sono sempre felice di tornare a questo personaggio. Se abbiamo l'opportunità di girarne un altro, è perché le persone si sono divertite. Mi sento in dovere di assicurarmi che i nostri sforzi restino ambiziosi come sono sempre stati. Hai un profondo senso di responsabilità nei confronti dei fan".



Indiana Jones 5 diretto da Steven Spielberg è atteso nelle sale il 9 luglio 2021. Cosa ne pensate? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.