Harrison Ford incontra il cane Buck nella prima clip estratta da Il Richiamo della Foresta

La 20th Century Studios ha pubblicato una nuova clip da Il Richiamo della Foresta, nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jack London che questa volta avrà per protagonista Harrison Ford.

Nella clip, che come al solito potete gustarvi in calce all'articolo, il protagonista John Thornton incontrare per la prima volta il cane Buck.

Il Richiamo della Foresta porta sullo schermo la storia di un cane coraggioso la cui pacifica vita domestica viene sconvolta quando, improvvisamente sradicato dalla sua casa in California, si ritrova trapiantato nelle terre esotiche dello Yukon canadese durante la corsa all'oro del 1890. Come nuovo arrivato di una squadra di cani da slitta per la consegna della posta, Buck vivrà l'avventura di una vita e troverà il suo vero posto nel mondo.

Il film, che sarà distribuito dalla Disney in seguito all'acquisizione della Fox, è stato realizzato come un ibrido live-action e animazione computerizzata e include nel cast, oltre a Ford, anche Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell e Cara Gee. La regia è stata curata da Chris Sanders (The Croods, How to Train Your Dragon) mentre la sceneggiatura vanta la firmata del candidato all'Oscar Michael Green (Logan, American Gods).

La data di uscita per il mercato italiano è stata fissata al prossimo 20 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer integrale de Il Richiamo della Foresta e alla recensione di Zanna Bianca, altro recente adattamento di Jack London.