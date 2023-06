Harrison Ford 'Il grande Marlon Brando è la mia ispirazione'

Harrison Ford non disdegna la vecchiaia con l'atteggiamento di un uomo che vive nel futuro grazie alla moltitudine di progetti cinematografici in cui l'attore è ancora attivamente coinvolto. Ma il suo mentore arriva dal passato ed è il grande Marlon Brando.

A rivelarlo è proprio l'attore nel corso della conferenza stampa internazionale tenutasi a Los Angeles per Indiana Jones e il quadrante del destino, quello che dovrebbe configurarsi come l'ultimo film di Ford all'interno della saga dedicata all'archeologo giramondo.

"So che Marlon Brando consigliò a un giovane collega attore di non preoccuparsi troppo, perché l'ansia si coglie subito sul suo volto. Traduco per chi non è del mestiere: sì devi preoccuparti ma non del successo, bensì di essere lì", ha detto Harrison Ford in conferenza stampa dove ha parlato anche della nuova fase che sta attraversando il personaggio di Indiana Jones, ossia quella della vecchiaia e della pensione.

Ma il quinto film di Indiana Jones rappresenta qualcosa di più: è l'addio di Harrison Ford dopo aver interpretato Indy per ben quarant'anni. La saga, a ogni modo, non terminerà con Ford come affermato da Lucasfilm: "Non mi sembra un addio diverso dagli altri, ma non ho rimpianti perché sento che abbiamo fatto un film davvero soddisfacente per il pubblico - ha detto l'attore in conferenza stampa -. Abbiamo avuto una grande attenzione al personaggio e abbiamo cercato poi di plasmare una storia che riportasse Indiana nelle vite delle persone con una storia interessante. Insomma è stato davvero uno splendido addio".

Indiana Jones e il quadrante del destino arriverà nei cinema italiani il 28 giugno 2023!