Harrison Ford, quale film dell'attore corrisponde al vostro segno zodiacale?

Arieccoci. Continuano gli appuntamenti con le stelle, del cinema come quelle nel cielo, e se in passato vi abbiamo proposto abbinamenti con i ruoli di Leonardo DiCaprio o anche Keanu Reeves, quest'oggi è il turno di un altro grande attore: Harrison Ford.

Harrison Ford, classe 1942, ha interpretato alcuni dei ruoli più memorabili nella storia del cinema, a partire dai quelli appartenenti ai grandi franchise come Star Wars e Indiana Jones, passando per veri e propri cult come Blade Runner, sino ad arrivare a titoli più recenti come Il Richiamo della Foresta.

Nel frattempo, l'attore si è dato anche ai film romantici (Sabrina, Il Buongiorno del Mattino, Adaline...) e in un'occasione persino al doppiaggio (Pets 2), ma vediamo quali sono stati i titoli scelti dai colleghi di Screen Rant per questo nuovo zodiaco cinematografico.

In questo caso, infatti, è il film ad essere abbinato al segno zodiacale. Così abbiamo:

Ariete - Misure Straordinarie

Toro - Cowboy and Aliens

Gemelli - Le Verità Nascoste

Cancro - Witness: Il Testimone

Leone - Blade Runner e Blade Runner 2049

Vergine - Il Richiamo della Foresta

Bilancia - Firewall: Accesso Negato

Scorpione - Air Force One

Sagittario - Star Wars

Capricorno - Indiana Jones

Acquario - Frantic

Pesci - Il Fuggitivo

A voi cosa è capitato? Siete contenti dell'abbinamento? Fateci sapere nei commenti.