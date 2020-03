Harrison Ford ha eseguito tutti i propri stunt ne Il Richiamo della Foresta

Il mese scorso è uscito nelle sale italiane Il Richiamo della Foresta, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London che vede come protagonista il grande Harrison Ford, che nonostante l'età di 77 anni non si è lasciato intimorire in alcun modo dalle riprese delle sequenze più action.

Durante una recente intervista con Cinema Bland, infatti, lo stunt coordinator Charlie Croughwell ha rivelato che l'attore e la sua co-star Dan Stevens hanno partecipato in prima persona anche ai momenti più intensi dal punto di vista fisico.

"Sia Harrison che Dan sono ottimi performer e professionisti" ha spiegato Croughwell. "Entrambi hanno girato interamente le proprie scene di combattimento, con un piccolo aiuto da parte delle controfigure. Io e Dan siamo più giovani di Harrison, e ci ha sfiniti! È stato un piacere lavorare con questo cast e questa troupe."

Parlando invece della realizzazione della spettacolare sequenza in cui Françoise (Cara Gee) cade nel lago ghiacciato, richiedendo un tempestivo intervento del sanbernardo Buck, lo stunt coordinator ha aggiunto: "L'esecuzione di questa scena era composta quasi interamente da elementi reali, dal fiume costruito con dei container allo strato di ghiaccio e alla sua rottura, così come il salvataggio sott'acqua ha richiesto poco utilizzo della CGI. Per quanto riguarda Buck, la scena che vedete nel film è stata eseguita da una sua controfigura."

