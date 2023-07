Harrison Ford:'Ecco come Spielberg evitò di star male sul set del primo Indiana Jones!'

In una recente intervista alla CNN, Harrison Ford ha ricordato alcuni momenti bizzarri del franchise di Indiana Jones e in particolare si è soffermato sulla lavorazione di I predatori dell'arca perduta, primo capitolo del franchise con protagonista il celebre avventuriero tornato proprio in queste settimane nelle sale.

Ford ha ricordato un periodo delle riprese nelle quali il cast e la crew, lui compreso, ebbero la dissenteria e come Steven Spielberg riuscì ad evitarla:"Dovevamo filmare uno scontro di quattro giorni con frusta e scimitarra in un mercato. Ed io soffrivo di dissenteria. E così molti membri della troupe. Non Steven, perché ogni volta che andava sotto la doccia metteva del nastro adesivo sulla bocca e ha viaggiato con un baule pieno di spaghetti in scatola" ha raccontato l'attore.



Da diversi anni Harrison Ford racconta nelle interviste quel complicato momento delle riprese ma per la prima volta ha spiegato in che modo Spielberg ha evitato di star male come il resto della crew.

Harrison Ford è tornato da ottantenne navigato per l'ultima volta nei panni di Indiana Jones nel quinto capitolo della saga, Indiana Jones e il quadrante del destino, disponibile proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche.



Nel cast del film anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen nel ruolo del villain e Antonio Banderas. Potete recuperare la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino sul nostro sito.

