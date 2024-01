Harrison Ford, conoscete il cameo cancellato di E.T. l'extra-terrestre?

Harrison Ford lavorò con Steven Spielberg nella saga di Indiana Jones ma nel corso della sua carriera ha sfiorato altre collaborazioni con il regista di Lo squalo per alcuni film diventati grandi successi per il regista come Schindler's List e Jurassic Park, per i ruoli che vennero assegnati a Liam Neeson e Sam Neill.

Un'altra collaborazione tra Ford e Spielberg effettivamente c'è stata ma non si è concretizzata definitivamente e non tutti ne sono a conoscenza. Riguarda una scena di E.T. l'extra-terrestre che Harrison Ford girò insieme a Henry Thomas, il giovanissimo protagonista nel ruolo di Elliott, ma che venne in seguito cancellata in fase di montaggio.



Il primo film di Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta, uscì nel 1981 e durante le riprese del film, Spielberg conobbe la sua futura collaboratrice Melissa Mathison, che aveva scritto la sceneggiatura di Black Stallion. Sul nostro sito è disponibile un approfondimento su I predatori dell'arca perduta in occasione del quarantesimo anniversario.

All'epoca Mathison era fidanzata con Harrison Ford, che avrebbe sposato nel 1984, e Spielberg era fan di Black Stallion. Quando Mathison si presentò sul set di I predatori dell'arca perduta per stare con Ford, Spielberg raccontò alla sceneggiatrice la sua idea di E.T. l'extra-terrestre e quando le chiese di lavorare al film lei inizialmente rifiutò perché non voleva più lavorare come sceneggiatrice.



Steven Spielberg insistette:"Sono andato da Harrison e gli ho detto 'La tua ragazza mi ha rifiutato. Non vuole scrivere il mio prossimo film'. Lui disse 'Beh, lascia che ne parli con lei'. Parlò con lei e venne da me il giorno successivo 'Ok, hai emozionato così tanto Harrison con questa cosa. Cosa mi sono persa?'. Le raccontai nuovamente la storia e si emozionò molto e accettò proprio lì, nel deserto tunisino". Il resto è storia: Melissa Mathison scrisse la sceneggiatura di E.T. l'extra-terrestre e ottenne una nomination agli Oscar. I due lavorarono insieme anche nel segmento di Spielberg di Ai confini della realtà e per Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, che uscì dopo la morte di Melissa Mathison, scomparsa nel 2015.

Ma perché Harrison Ford fece un cameo nel film? La star di Indiana Jones avrebbe dovuto interpretare il preside della scuola di Elliott, che il ragazzino avrebbe incontrato poco dopo la famosa scena della rana, in cui Elliott viene baciato da Erica Eleniak. Nella scena successiva, il bambino viene mandato dal preside e l'uomo non viene mai mostrato in volto ma vengono inquadrati solo il corpo e le mani, ripreso da dietro e nell'ombra. Quando il preside parla a Elliott si gira verso la finestra proprio mentre la sedia del bambino si solleva da terra e poi ricade al suolo prima che il preside se ne accorga. In quel momento entra la madre di Elliott (Dee Wallace) che la rassicura e manda a casa il figlio:"Domani è il primo giorno del resto della tua vita" gli dice.

Ma perché la scena è stata tagliata? Semplicemente, secondo Spielberg, non funzionava. E.T. l'extra-terrestre è un film che si concentra principalmente sui bambini e sulla madre di Elliott, con l'unica vera interazione con gli adulti riservata al governo degli Stati Uniti che cerca E.T. La scena non aggiungeva nulla al film e per questo motivo si decise per il taglio. Recuperate su Everyeye la nostra recensione di ET l'extraterrestre.