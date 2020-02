Harrison Ford si confonde e dice che Han Solo è stato congelato nella... Kryptonite

Harrison Ford è attualmente super-impegnato nel tour promozionale del nuovo adattamento cinematografico de Il Richiamo della Foresta, di cui si è tenuto in queste ultimo ore il primo junket americano, occasione che ha permesso alla Fox di intervistare l'interprete e fargli anche qualche domanda su Han Solo.

Proprio nel corso dell'intervista, a Ford è stato chiesto di ricordare l'iconica scena de L'Impero Colpisce Ancora dove Han viene imprigionato nella Carbonite e poco prima di essere "congelato" all'interno del blocco scambia con Leia il famoso dialogo: "Ti amo", "Lo so". L'unico problema è che nel ricordare la sequenza cult, il povero Ford si è confuso scambiando la Carbonite con la Kryptonite, che è il minerale che indebolisce Superman.



Dice Ford, come potete anche vedere nel video in calce alla notizia: "... Quindi sono lì, pronto per essere congelato nella Kryptonite", al che il giornalista lo asseconda per una manciata di secondi per poi correggerlo: "Carbonite". Ford si rende conto della gaffe, guarda in terra, sogghigna e fa: "Carbonite, Kryptonite: sto solo lavorando". Già scusato, Harrison!



Vi ricordiamo che Il Richiamo della Foresta diretto da Chris Sanders uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 febbraio. Andrete a vederlo? Conoscete il romanzo originale di Jack London? Dieci la vostra nei commenti in calce alla notizia.