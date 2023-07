Harrison Ford compie 81 anni: 'Indiana Jones? Ero la seconda scelta, ma non fu offensivo'

Indiana Jones ha un solo volto: quello di Harrison Ford. Non tutti sanno però che l'attore, che oggi spegne ben 81 candeline, non fu la prima scelta di George Lucas e Steven Spielberg per interpretare l'ormai leggendario archeologo avventuriero: la star di Han Solo, d'altronde, era perfettamente consapevole di essere un ripiego.

A parlarne è stato lo stesso Ford, in questi giorni protagonista della delusione al box-office di Indiana Jones e il Quadrante del Destino: "L'ipotesi di interpretare Indy mi fu menzionata solo sei settimane prima dell'inizio delle riprese, ma essere la seconda scelta non fu offensivo. Diedi per scontato che fosse normale per un regista, una volta lavorato con in mente un attore per una determinata parte,non voler pensare a nessun altro" sono state le sue parole.

Il nostro Harrison prosegue: "Fui più che felice quando mi chiesero di interpretare Indiana Jones, perché prometteva di essere un personaggio fantastico in un film altrettanto strepitoso". Insomma, nessuna questione d'orgoglio: semplice routine del mondo del cinema, ma chiunque fosse l'altro attore preso in considerazione da Spielberg e Lucas noi possiamo dirci assolutamente soddisfatti del fatto che le cose siano andate in questo modo! Tornando a oggi, intanto, secondo alcune voci Kathleen Kennedy starebbe rischiando il posto dopo Indiana Jones e il Quadrante del Destino.