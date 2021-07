Harrison Ford compie 79 anni: 5 film in streaming per festeggiare il suo compleanno

Buon compleanno, Harrison Ford! L'indimenticabile Han Solo della saga di Star Wars spegne oggi le sue prime 79 candeline e, come ogni compleanno che si rispetti, ci sembra il caso di festeggiarlo a dovere! Quale modo migliore, dunque, se non quello di consigliarvi un po' di film con il nostro Harrison presenti sulle principali piattaforme?

Partiamo da Netflix e lo facciamo con il botto: sulla grande N possiamo infatti trovare Blade Runner, capolavoro assoluto della fantascienza che vede Ford nei panni di Rick Deckard, cacciatore di taglie messosi sulle tracce di alcuni androidi fuori controllo. Un film da rivedere all'infinito o da recuperare assolutamente nel caso non abbiate ancora colmato questa lacuna!

Su Prime Video troviamo invece l'intera saga di Indiana Jones, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni: il nostro consiglio è comunque sempre quello di dedicare particolare attenzione a I Predatori dell'Arca Perduta, primo capitolo di un franchise che ha segnato in maniera indelebile la storia del cinema.

Sempre su Prime merita sicuramente un'occasione Adaline - L'Eterna Giovinezza, storia di una donna rimasta ferma all'età di 29 anni per ben otto decenni: nel cast troviamo, oltre a Ford, anche un'ottima Blake Lively nel ruolo della protagonista. Passando a Disney+, invece, è ovviamente impossibile non nominare Star Wars: dando per scontato che abbiate già visto e rivisto l'intera saga, il nostro consiglio è quello di concedervi un rewatch di Episodio V, forse il miglior film dell'intera serie.

Chiudiamo, sempre in quota Disney+, con Sei Giorni, Sette Notti: datato 1998, il film è una commedia romantica che ci narra la storia di una giornalista e un pilota costretti alla convivenza dopo un naufragio su un'isola deserta. Quali di questi film avete già visto? Fatecelo sapere nei commenti! Per celebrare questo importante anniversario, intanto, torniamo ad ascoltare lo splendido discorso tenuto da Harrison Ford alla Notte degli Oscar.