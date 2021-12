Harrison Ford: ecco come è iniziata la carriera della star di Ender's Game

Questa sera vedremo Harrison Ford in Ender'd Game, il film di fantascienza del 2013 scritto e diretto da Gavin Hood, in cui l'attore ha recitato al fianco di Asa Butterfield e Ben Kingsley. Scopriamo dunque come è iniziata (praticamente per caso) la sua carriera.

Non tutti sanno probabilmente che Harrison Ford era un semplice carpentiere prima di entrare a far parte del mondo del cinema e, di tanto in tanto, arrotondava facendo piccole comparsate in pellicole da poco conto. L' occasione della vita gli è giunta però in modo del tutto fortuito e, mentre lavorava negli negli uffici di Francis Ford Coppola ha incontrato nientepopodimeno che George Lucas. Il papà di Guerre Stellari, stufo di provinare attori poco adatti alle sue esigenze, decise di dare un'occasione a quell'uomo poco più che 30 enne che per caso gli si era presentato davanti.

"Ho lavorato negli studios della Columbia Picturesper un alcuni di giorni fino a tardi", ha detto Ford a Rolling Stone in un'intervista del 2015. "Qui ho avuti l'opportunità di incontrare George Lucas e Richard Dreyfuss, ho passato molto tempo con loro. Dovevo aiutarli con le audizioni, leggendo le battute insieme agli attori che stavano provinando. Ho passato le battute a più di 100 attori".

E proprio così George Lucas ha compreso di avere dinanzi a se un grandissimo attore, scritturandolo prima per American Graffiti e poi per Guerre Stellari. Il resto è storia.