Da Harrison Ford a Ben Affleck e John Krasinski, qual è il vostro Jack Ryan preferito?

Questa sera su La7 andrà in onda il film Al vertice della tensione, tratto dal romanzo Paura senza limite, scritto da Tom Clancy, e con al centro il personaggio di Jack Ryan, comparso più volte al cinema in precedenza e che questa volta ha il volto di Ben Affleck, che eredita così il ruolo da Harrison Ford.

Uscito nel 2002 Al vertice della tensione è il quarto film a portare al cinema le avventure dell'analista della CIA Jack Ryan che per la prima e unica volta avrà il volto di Ben Affleck, all'epoca sulla cresta dell'onda grazie all'Oscar conquistato con Will Hunting e forte dei successi di pubblico di Armageddon e Pearl Harbor diretti da Michael Bay.

Jack Ryan era quindi un personaggio già noto al pubblico cinematografico in quanto era già apparso altre tre volte sul grande schermo. La prima nel celebre Caccia a Ottobre Rosso del 1990 dove aveva il volto di Alec Baldwin, costretto a tener testa al personaggio interpretato da Sean Connery; la seconda in Giochi di potere che vede l'esordio nel ruolo di Harrison Ford, lasciatosi ormai Indiana Jones alle spalle e che tornerà anche nel film successivo Sotto il segno del pericolo, questi ultimi due vedono alla regia Philippe Noyce.

Dopo Affleck per rivedere Jack Ryan al cinema bisognerà quindi attendere il 2014 con Jack Ryan - L'iniziazione, con il volto di Chris Pine, che però si rivelerà una delusione al box-office e anche la critica non ci andò molto leggera. Il personaggio verrà re-immaginato per il piccolo schermo ed è attualmente nelle mani di John Krasinski che lo interpreta nell'omonima serie televisiva prodotta da Amazon.

Attualmente sono disponibili su Prime le prime due stagioni della serie, ed è stata rinnovata per una terza stagione lo scorso febbraio.