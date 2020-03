Harrison Ford: la sua battuta preferita è in Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta

Nel corso di una nuova intervista concessa a BuzzFeed Celeb, Harrison Ford ha rivelato qual è la sua battuta preferita di tutta la sua carriera e certo che quest'ultima ne contiene davvero parecchie di memorabili, ma come molti di voi avranno già intuito la sua è contenuta in un film di Indiana Jones.

Da "Non ho ucciso mia moglie!" de Il Fuggitivo a "Lo so" in risposta al "Ti amo" della Principessa Leia in Star Wars: L'impero colpisce ancora, fino ad arrivare a "Nazisti, io la odio questa gente" del suo Indiana Jones e l'ultima crociata. Sono tantissime le battute celebri nella carriera di Harrison Ford, ma l'attore ne ha indicata un'altra famosissima come sua preferita. La battuta è "Non sono gli anni, amore, sono i chilometri", contenuta ne I predatori dell'arca perduta, il primo capitolo della saga di Indiana Jones diretto da Steven Spielberg nel 1981. La scena si svolge quando Indiana e Marion sfuggono in un primo tempo ai nazisti e trovano rifugio all'interno di un sottomarino, al che la ragazza chiede a Jones il perché di tutti i suoi acciacchi.

Harrison Ford è ancora a bordo del progetto di Indiana Jones 5 che lo vedrà tornare nei panni dell'archeologo, che tuttavia ha visto l'abbandono in regia di Spileberg e l'entrata in trattative di James Mangold per sostituirlo. Per la prima volta in 39 anni non ci sarà Spielberg quindi alla regia di un film della saga, che lo ricordiamo è ferma al 2008 dall'uscita di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Attualmente, Ford è in piena campagna promozionale per il suo ultimo film Disney, Il Richiamo della Foresta, che tuttavia potrebbe generare perdite per circa 50 milioni di dollari, essendo risultato un pesante flop al botteghino.

Le riprese di Indiana Jones 5 erano state fissate per questa estate prima dell'uscita di scena di Spielberg; in attesa della conferma di Mangold come regista, queste potrebbero subire un ulteriore rinvio. La data d'uscita rimane attualmente fissata per il 9 luglio 2021.