Harrison Ford attacca i potenti della Terra: 'I cambiamenti climatici ci uccideranno'

Harrison Ford, che stasera vedremo su Rai Movie con Destini Incrociati, si è scagliato ancora una volta contro i potenti della Terra accusandoli di scarso interesse verso i tragici cambiamenti climatici che il nostro pianeta sta vivendo.

L'interprete di Indiana Jones che è ormai da molti anni un fiero ambientalista, ha sottolineato quanto i politici siano interessatati a badare semplicemente ai propri tornaconti economici, senza rivolgere la minima attenzione a tutto ciò che nel frattempo sta accadendo nel mondo.

In un recente video del gruppo ambientalista Conservation International, di cui Harrison Ford è il vicepresidente, l'attore ha prestato la sua voce per raccontare questa terribile minaccia che giorno dopo giorno mette a rischio la vita sulla Terra.

"Le attività degli uomini irresponsabili stanno limitando la capacità del mondo naturale di fornire ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Non si può mangiare la politica. Non si può respirare l'ideologia. I leader del mondo si rifiutano di accettare la scienza oggettiva. Ci stanno privando della capacità di collaborare, di scendere a compromessi, di andare avanti".

Nel video Harrison Ford sottolinea quanto le imminenti votazioni possano essere utili per voltare finalmente pagina, sottolineando più o meno velatamente la sua disapprovazione nei confronti della politica di Donald Trump. Di recente anche Sharon Stone si è scagliata contro il presidente degli Stati Uniti invitando dunque i suoi fan a votare responsabilmente alle prossime elezioni.