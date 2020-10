Harrison Ford, in arrivo una commedia con Ed Helms: i dettagli

C'è un nuovo progetto cinematografico in cantiere per Harrison Ford: come riporta Deadline, la star di Indiana Jones reciterà con Ed Helms (The Office) in una commedia intitolata The Miserable Adventures Of Burt Squire Aboard The Horn High Yo, ispirata a una storia vera e scritta da Ben Bolea.

Il film racconta la storia di un padre di famiglia, interpretato da Helms, che in preda a una crisi di mezza età intraprende una vacanza in barca a vela, finendo per naufragare nell'Oceano Atlantico, in compagnia dell'eccentrico capitano interpretato da Harrison Ford.

Il progetto è stato acquisito da STX, come annunciato lunedì sera dal presidente Adam Fogelson. "Adoriamo questa storia e non vediamo l'ora di lavorare con questo eccezionale cast" ha dichiarato Fogelson. "Non c'è nessuno migliore di Ed Helms per interpretare una persona ordinaria che viene messa a dura prova da ogni disgrazia comica che la vita possa offrire, e Harrison Ford creerà un altro personaggio memorabile e iconico. Non vediamo l'ora di vedere questi improbabili amici in questa commedia marinaresca."

Tra i produttori del film ci sono Mickey Liddell, Pete Shilaimon e Kim Zubick, mentre Michael Glassman sarà il produttore esecutivo.

Il volto di Harrison Ford, che ha da poco compiuto 78 anni, è indissolubilmente legato per i fan a franchise come Indiana Jones, il cui quinto capitolo ha subito una serie di rinvii, e Star Wars, in cui l'abbiamo visto nel ruolo di Han Solo.