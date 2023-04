Harrison Ford dice addio a Indiana Jones: 'Il quadrante del destino sarà l'ultima volta'

E' già stato confermato che Indiana Jones e Il quadrante del destino segnerà il capitolo finale della serie creata da George Lucas e Steven Spielberg, ma anche se il franchise potrebbe continuare con nuovi personaggi, il film rappresenterà anche la fine dell'avventura di Harrison Ford nei panni del mitico archeologo.

Parlando con Variety, infatti, l'attore ha confermato che Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà la sua ultima interpretazione di Henry Jones Jr, personaggio che ha interpretato già quattro volte in passato fin dagli anni '80: "Questo è l'ultimo film della serie, e questa è l'ultima volta che interpreterò il personaggio", ha dichiarato Harrison Ford a proposito della sua carriera decennale nei panni di Indiana Jones, che a quanto pare sta giungendo definitivamente al termine. "Prevedo che sarà l'ultima volta che apparirà in un film." L'attore ha anche aggiunto di essere a conoscenza della potenziale serie televisiva di Indiana Jones, ma ha anche sottolineato che "non sarò coinvolto in alcun modo in questo progetto, qualora dovesse concretizzarsi".

Nel lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e Il quadrante del destino, al fianco di Harrison Ford ci saranno anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Indiana Jones e Il quadrante del destino arriverà il 28 giugno nelle sale italiane.