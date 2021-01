Harrison Ford, 5 film da recuperare oltre Star Wars e Indiana Jones

Pensi ad Harrison Ford e le prime immagini a venirti in mente sono quelle dell'archeologo avventuriero più famoso del mondo (con buona pace di Lara Croft e Nathan Drake) e del pilota più veloce e ricercato dell'intera galassia: il nostro, però, è ben più di Indiana Jones e Han Solo, come più volte dimostrato nel corso della sua carriera.

Ci sembra giusto, dunque, consigliarvi 5 film con il nostro Harrison da recuperare al di fuori delle due saghe che l'hanno reso celebre: partiamo dunque da due titoli in cui riveste ruoli decisamente minori ma che senz'altro hanno contribuito ad imprimere il suo nome nella storia della settima arte, vale a dire American Graffiti (prima collaborazione con George Lucas) e Apocalypse Now. Due filmetti da nulla, non trovate?

Facciamo un salto avanti nel tempo e diamo uno sguardo agli anni '90, quando il buon Harrison appare prima come protagonista ne Il Fuggitivo e poi in Sabrina, uno degli ultimi lavori del maestro Sidney Pollack. Impossibile, infine, non chiudere con una delle interpretazioni più famose e significative di Ford, quella del cacciatore di taglie Rick Deckart nell'immortale Blade Runner.

Una carriera niente male quella del protagonista di Indiana Jones, non trovate? A proposito delle saghe che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico, comunque, vediamo cosa pensa realmente Harrison Ford di Solo: A Star Wars Story.