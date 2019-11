Harriet: in passato il dirigente di uno studio avrebbe voluto Julia Roberts protagonista

Prima che il film Harriet diventasse realtà, con Cynthia Erivo nei panni della protagonista, Harriet Tubman, qualche anno fa un dirigente aveva proposto d'ingaggiare Julia Roberts per interpretare il personaggio principale. A raccontarlo è stato lo sceneggiatore e produttore Gregory Allen Howard, che ha lavorato venticinque anni al progetto.

Howard ha spiegato che quando è stato fatto notare al dirigente in questione che il profilo di Julia Roberts per il personaggio di un'abolizionista afroamericana non fosse adatto, la risposta è stata:"Era tempo tempo fa". E secondo la sua opinione al pubblico non avrebbe fatto molta differenza.

Nell'epoca odierna una situazione del genere avrebbe certamente generato scalpore e critiche feroci, ma non è passato molto tempo da quando gli studios hanno messo in atto ragionamenti di questo tipo per quanto riguarda determinati casting.



"Mi è stato riferito quello che ha detto il capo di uno studio in una riunione. 'Questa sceneggiatura è fantastica. Facciamo in modo che Julia Roberts interpreti Harriet Tubman'" ha confessato Allen a Entertainment Weekly "Quando qualcuno ha sottolineato che Roberts non avrebbe potuto interpretare Tubman, il dirigente ha risposto 'Si è trattato di tanto tempo fa, nessuno saprà la differenza'".

Alla fine il ruolo è andato a Cynthia Erivo, dopo oltre venticinque anni di complicati lavori per arrivare ad una concreta produzione.

Kasi Lemmons ha scritto e diretto il film. Harriet è basata sulla vita di un'iconica combattente per la libertà negli Stati Uniti d'America. Harriet Tubman fuggì dalla schiavitù, diventando uno dei simboli della libertà a stelle e strisce.

Il suo coraggio, il suo ingegno e la sua tenacia hanno permesso la liberazione di centinaia di schiavi e cambiato il corso della storia.

"Quando 12 anni schiavo è diventato un successo e ha incassato centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo ho detto al mio agente che non poteva dire che questo tipo di storia non avrebbe fatto soldi. E Black Panther ha spalancato le porte" ha proseguito Allen. A febbraio sono state pubblicate le prime foto ufficiali di Harriet, con protagonista Cynthia Erivo.

Attualmente Julia Roberts è star di una nuova serie Amazon, Charlotte Walsh Likes to Win.