Sharon Stone: 'Ho chiuso con gli uomini, preferisco stare da sola'

Sharon Stone, la femme fatale di Basic Instinct, sembrerebbe non essere interessata a nuove relazioni. La star che nel corso degli anni ha fatto impazzire il pubblico maschile di ogni età, ha infatti dichiarato in una recente intervista di aver deciso di non frequentare nessuno a causa della scarsa sincerità dei suoi pretendenti.

Intervenuta al The Drew Barrymore Show, Sharon Stone ha detto: "Sono stufa di sprecare il mio tempo con persone poco sincere. Preferisco dunque stare da sola o godermi la compagnia dei miei figli o dei miei amici. Non ho di certo bisogno di un altro bambino da accudire. Preferisco stare sola e prendermi cura di me stessa e di chi amo".

L'attrice ha poi aggiunto: "Mi sembra che gli uomini non siano allo stesso livello delle donne in questo momento. Ho degli ottimi amici maschi, ma a mio avviso per quanto concerne la maturità emotiva nelle relazioni, uomini e donne sono praticamente agli antipodi".

Insomma, la celebre massima "meglio soli che male accompagnati" non vale solo per noi comuni mortali ma, sembrerebbe valere anche per le star di Hollywood. Sharon però non si da per vinta, e lavora duramente per rendere i suoi tre figli degli uomini migliori.

"Sto cercando di insegnare ai miei ragazzi che le idee che gli uomini hanno trasmesso su cosa significhi essere potenti e importanti potrebbero non essere del tutto corrette. Alla fine queste idee potrebbero non avvantaggiarli nemmeno nelle loro reciproche relazioni. Mi spendo per loro in modo che possano avere più successo in futuro e ottenere le cose che vogliono nella loro vita, relazioni felici e sane, e perchè no, anche successo negli affari".

Di recente Sharon Stone ha usato parole molto dure anche nei riguardi di Donald Trump. A suo avviso l'attuale Presidente degli Stati Uniti, deve essere stato vittima di qualche trauma. L'attrice ha dunque invitato i suoi fan a non votarlo alle prossime elezioni.