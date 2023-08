Harmony Korine pazzo di Call of Duty: 'Il nuovo trailer è meglio di Spielberg'

Per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo film Aggro Drift, girato interamente in modalità infrarossi, il regista di culto Harmony Korine ha lodato il nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare 3 presentato qualche giorno fa alla Gamescon 2023.

Parlando ai microfoni di GQ, il regista di di Spring Breakers e Gummo si è detto impressionato dal livello raggiunto dalla tecnologia, al punto da affermare che ciò che ha visto nel trailer di Call of Duty è meglio di tutto ciò che abbia mai fatto Steven Spielberg: secondo l'autore, infatti, il futuro dell'intrattenimento sarà caratterizzato dai 'film vissuti come videogiochi'.

"Stiamo cercando di rendere i film ludici", ha detto Korine. "Quello che stiamo cercando di fare è costruire un meccanismo che permetta alle persone di interfacciarsi con il filmato e fondamentalmente remixare, o creare i propri film. Se guardi il trailer di Call of Duty oggi, sembra migliore di qualsiasi cosa abbia mai fatto Spielberg". Korine ha affermato che il suo interesse per la nuova tecnologia si è sviluppato nel tempo perché "ha semplicemente perso interesse per i film normali. L'idea è di prendere l'intero concetto di intrattenimento e creare qualcosa di nuovo. Forse c'è qualcos'altro dopo quello a cui siamo abituati: quello che c'è stato finora sta morendo e qualcosa di nuovo sta nascendo, proprio ora."

Tuttavia, Korine ha ammesso che per il momento potrebbe anche tornare a realizzare film 'veri'. In particolare, l'autore ha anticipato un nuovo film basato su una sceneggiatura di Terrence Malick. "Terrence Malick ha scritto una sceneggiatura che vuole che io diriga", ha detto. “È una sceneggiatura davvero, davvero bellissima. E questa è forse una delle uniche cose che potrebbero riportarmi al cinema reale, o tradizionale diciamo. Ma anche in questo caso, mi sento male già a pensare all'idea di dover filmare persone che si siedono ad un tavolo e iniziano a parlare. A chi interessa? Tutti questi dialoghi che si mettono in mezzo, tutte queste cose che non importano a nessuno. Non lo so. Sarebbe un caso speciale. Ho sempre amato i film di Terrence e sono stati importanti per me: forse per lui potrei fare un'eccezione."

