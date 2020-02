Harley, Ratcatcher e il Vigilante di Idirs Elba nei video dal set di The Suicide Squad

Dopo il termine delle riprese a Panama, James Gunn, il cast e la troupe dell'attesissimo The Suicide Squad sono tornati in quel di Atlanta per terminare la produzione principale del cinecomic DC, e già da qualche giorno hanno cominciato ad approdare in rete video e immagini che immortalano Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Diversi, molto diversi da quelli che è possibile ammirare in sala nel Birds of Prey a la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan, al momento grande flop commerciale per la DC. Come è possibile constatare anche nei due nuovi filmati che trovata in calce, la Harley di The Suicide Squad indossa ancora un vestito rosso di pizzo e ha i capelli leggermente più lunghi.



Nel primo video la vediamo scendere da una limousine nera seguire quello che sembrerebbe essere qualche diplomatico, mentre però la regina di Gotham prende a braccetto un militare. Il secondo video è più rivelatore e anche se breve comunque molto chiaro. Mentre molta gente fugge, al contrario arrivano sul posto di chissà quale catastrofe quattro membri della Suicide Squad, che sono Harley, Ratcatcher (Daniela Melchior), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e in prima linea Idris Elba in quello che dovrebbe essere il ruolo di Vigilante.



The Suicide Squad è atteso nelle sale americane il 6 agosto 2021. Cosa ne pensate?