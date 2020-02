Harley Quinn sfreccia sui pattini in questo nuovo concept di Birds of Prey

Mentre Birds of Prey a la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn si appresta ad affrontare il suo secondo weekend al box office, ecco arrivare in rete un concept inedito dedicato al personaggio di Margot Robbie.

Pubblicata su Instagram da Greg Hopwood, concept artist che ha lavorato di recente anche all'apprezzato Star Trek: Picard, l'immagine offre un nuovo sguardo ad uno dei costumi indossati da Harley Quinn nel corso della pellicola. "Non esistono regole quando lavori ad un personaggio come Harley Quinn" ha commentato Hopwood. "Non dimenticherò mai la mia esperienza con Birds of Prey, altri concept in arrivo!"

Diretto da Cathy Yan, il film DC viene da una prima settimana piuttosto deludente sul fronte del box office, che ha visto un incasso di "soli" 33 milioni rispetto ai 45/50 previsti nei giorni precedenti l'uscita. Per rimediare, alcune sale degli Stati Uniti hanno modificato il titolo del film in "Harley Quinn: Birds of Prey" in modo da permettere una migliore ricerca dei biglietti.

Per altri approfondimenti sul film, che ricordiamo vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Rosie Perez e Ewan McGregor nei panni del villain, vi rimandiamo alla nostra recensione di Birds of Prey. Che ve ne pare di questa concept art? Fatecelo sapere nei commenti.