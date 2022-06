Harley Quinn di ritorno sugli schermi? James Gunn: 'Non è una cattiva idea'

James Gunn è impegnatissimo con l'ideazione della nuova stagione di Peacemaker e il terzo film de I Guardiani della Galassia al momento, ma chi dice che non possa pensare a qualche altro progetto DC, magari con la Harley Quinn di Margot Robbie?

Ok, per ora non c'è nessun nuovo rumor al riguardo su eventuali film o serie tv che potrebbero vedere tornare il personaggio interpretato da Margot Robbie (sebbene lo stesso Gunn in passato si era detto ipoteticamente interessato a girare un film standalone su Harley Quinn), ma sembra che il regista di The Suicide Squad non direbbe di no alla possibilità di riportare Harley Quinn sugli schermi.

In un recente scambio di tweet, Gunn ha risposto a un fan che lo pregava di portare di nuovo al cinema o in tv il personaggio con un semplice (ma volendo piuttosto eloquente) "Non sarebbe una cattiva idea". Il tutto, in risposta a un tweet del regista in cui Gunn condivideva una foto di Robbie in The Suicide Squad...

Come al solito non possiamo trarre conclusioni da questo tipo di "tease", se pure vogliamo intenderli come tali, ma nel mondo dei cinecomic soprattutto è difficile pensare in termini assoluti... In pratica, come sostiene sempre anche Kevin Feige: mai dire mai.

E voi, che ne pensate? Quante probabilità abbiamo di vedere nuovamente la Harley Quinn di Margot Robbie sugli schermi? E vi piacerebbe che accadesse? Fateci sapere nei commenti.