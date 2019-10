Harley Quinn se la ride davanti alle icone DC nei nuovi promo poster di Birds of Prey

Dopo il primo, intrigante trailer ufficiale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è risultata subito chiara la centralità dell'Arlecchina Criminale del mondo DC interpretata da Margot Robbie, e oggi la produzione lo rende ancora più chiaro grazie ai nuovi promo poster che la vedono troneggiare sulle icone DC.

Nelle immagini che trovate infatti in calce alla notizie è possibile ammirare Harley Quinn ridersela tra una posa da diva e una mazza ben salda nelle mani davanti al logo DC che di volta in volta ospita un supereroe diverso, da Batman a Superman fino a Wonder Woman. Questo a sottolineare che è lei, adesso, la protagonista, e che si tratta della sua emancipazione.



La pellicola diretta da Cathy Yan, che secondo l'attrice Mary Elizabeth Winstead sarà qualcosa di mai visto prima per quanto riguarda i film sui supereroi, arriverà nelle sale il prossimo febbraio, ma non sappiamo ancora molto al riguardo, se non che Black Mask (Ewan McGregor) sarà l'antagonista del gruppo, avendo rapito la giovane Cassandra Cain (Ella Jay Basco), che le ragazze stanno cercando di portare in salvo.

L'Harley Quinn di Margot Robbie tornerà inoltre in un altro dei film targati DC in programma il prossimo anno, The Suicide Squad di James Gunn, di cui è da poco stato confermato il cast al completo.