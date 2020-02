Harley Quinn propone un accordo a Roman nella nuova clip di Birds of Prey

Cresce l'attesa per l'uscita di Birds of Prey, al cinema dal 6 febbraio, e spuntano online nuove clip che anticipano alcune scene del film. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo video in cui Harley Quinn (Margot Robbie) è interrogata da Roman Sionis, il villain interpretato da Ewan McGregor.

Nella clip Maschera Nera - un ruolo per il quale Ewan McGregor è perfetto secondo la regista Cathy Yan, sembra avere tutte le intenzioni di uccidere Harley Quinn, non prima di essersi divertito a torturarla un po' insieme ai suoi scagnozzi.

A questo punto, però, Harley ha un'idea e propone a Norman un patto decisamente allettante, offrendosi di aiutarlo a cercare qualcosa che sta disperatamente cercando. "Hai perso qualcosa, giusto? Io sono la persona adatta" dice, guadagnandosi l'attenzione del villain.

Il personaggio di Ewan McGregor, carismatico e contorto come si evince anche da questa breve scena, è stato creato dalla regista grazie anche al contributo dello stesso attore, come ha raccontato recentemente Cathy Yan a Comicbook.com. Roman, secondo McGregor, "deve sempre avere il controllo assoluto. Impazzisce quando non ha il controllo. Lo vediamo solo nel suo club, nella sua auto, nel suo appartamento - nei luoghi dove può avere il controllo della situazione. E poi nel suo mondo arriva Harley, ed è incontrollabile. Lo fa impazzire, e lui odia tutto questo."

In attesa di Birds of Prey, nei giorni scorsi si è presa la scena anche Chiara Ferragni vestendosi da Harley Quinn e invitando i fan ad andare a vedere il film.