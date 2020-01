Harley Quinn contro Maschera Nera nella prima clip di Birds of Prey

IGN ha pubblicato una clip inedita tratta da Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, nuovo lungometraggio DC Films con Margot Robbie che sarà distribuito da Warner Bros. a partire dal prossimo 6 febbraio.

Nel video, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo, Harley Quinn è prigioniera del temibile gangster Maschera Nera, legata ad una sedia e circondata dagli sgherri del villain: come se non bastasse, anche lo psicopatico Victor Zsasz si intromette nella conversazione, mostrandosi viscido come pochi.

Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) è stato diretto da Cathy Han e scritto da Christina Hodson, contemporaneamente all'opera sulla sceneggiatura di uno standalone su Batgirl. Nel cast, oltre alla Robbie, anche Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Ewan McGregor (Maschera Nera) e Chris Messina (Victor Zsasz).

In una recente intervista promozionale la Robbie, tra le produttrici del film, ha confermato di avere in mente diverse idee per eventuali sequel qualora questo primo capitolo dovesse far bene in termine di critica e soprattutto botteghino, con le varie attrici del cast che hanno parlato anche di un ipotetico crossover con Batman e Catwoman.

Il film sarà ambientato dopo gli eventi di Suicide Squad di David Ayer, e in queste ore la regista Cathy Han ha spiegato il motivo dell'assenza del Joker di Jared Leto.