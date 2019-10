Harley Quinn invade il logo della Warner Bros. nel nuovo poster di Birds of Prey

Dopo il primo fantasmagorico trailer ufficiale di Birds of Prey, la Warner Bros. ha reso omaggio al nuovo progetto DC Films pubblicando su Twitter un post dedicato ad Harley Quinn.

Come potete vedere in calce all'articolo, il personaggio di Margot Robbie invade il logo della major con la sua esuberanza: che la Warner punti moltissimo sulla supereroina squinternata appare evidentemente dal fatto che l'immagine è stata addirittura scelta come nuova foto profilo dell'account.

Ricordiamo che Birds of Prey (E La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) uscirà in tutto il mondo a febbraio 2020. Il film avrà per protagoniste Harley Quinn (Robbie), Helena Bertinelli/Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Dinah Lance/Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez). La pellicola è stata diretta da Cathy Yan e scritta da Christina Hodson, attualmente al lavoro sulla sceneggiatura dello stand-alone di Batgirl, che inizialmente avrebbe dovuto guidare le Birds of Prey.

Non sappiamo ancora molto della trama dell'opera, né se il film farà parte del Batman-Verse che la Warner Bros. vuole costruire intorno al Batman di Robert Pattinson: al momento tutto ciò che è stato reso noto è che il villain Black Mask (Ewan McGregor) sarà l'antagonista del gruppo, e rapirà la giovane Cassandra Cain (Ella Jay Basco), costringendo le protagoniste ad unirsi per salvarla.

Ricordiamo che Harley Quinn tornerà anche in The Suicide Squad di James Gunn, che uscirà ad agosto 2021 a poche settimane dal lancio di The Batman di Matt Reeves, a sua volta previsto per giugno 2021.

Per altri approfondimenti scoprite tutti gli easter-egg nel trailer di Birds of Prey.