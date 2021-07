Harley Quinn, meglio nei film di gruppo o da sola? Risponde Margot Robbie!

In attesa di rivedere la sua Harley Quinn in The Suicide Squad, Margot Robbie ci rivela in che contesto, secondo lei, il personaggio riesce dare il meglio di sé.

L'abbiamo vista nel primo film di Suicide Squad al fianco di Joker, Deadshot e gli altri membri del bizzarro team di villain in missione per salvare il mondo; l'abbiamo vista in Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, anche qui alle prese con un gruppetto niente male di personaggi DC; e adesso la rivedremo in The Suicide Squad di James Gunn, assieme a vecchi e nuovi compagni di squadra, ma pur sempre in gruppo.

Ma non è forse ora di vedere Harley in solitaria? Non per Margot Robbie.

"Una cosa che ho notato di Harley fin dall'inizio è che si divertirà sempre di più quando si ritrova parte di dinamiche di gruppo" ha osservato l'attrice durante una recente intervista "Ho sempre sostenuto che avere Harley per i fatti suoi sarebbe come lasciare un bambino al parco giochi a giocare da solo. Non sarà mai divertente come quando è popolato anche da altri bambini con cui poter giocare".

"Quando è parte di un gruppo vedrai sempre il meglio di lei e della sua personalità perché ha delle persone da stuzzicare, analizzare, di cui innamorarsi o da pugnalare alla schiena e cose così... Ha sempre deciso cosa provava nei confronti delle persone che la circondavano e poi ha agito di conseguenza, il che l'ha sempre resa imprevedibile" ha poi concluso.

Dopotutto, la Robbie è la principale sostenitrice di un team up tra Harley Quinn e Poison Ivy, non solo sul piano professionale, ma anche su quello sentimentale...

E voi, che ne pensate? Qual è la vostra versione preferita di Harley Quinn? Vorreste vederla in un film in solitaria? Fateci sapere nei commenti.