Harley Quinn compie 30 anni: la storia del personaggio, tra Margot Robbie e Lady Gaga

In questi giorni i fan di Batman stanno festeggiando il 30esimo compleanno di Harley Quinn, celebre anti-eroina DC Comics che può vantare di aver vissuto una storia editoriale davvero unica, fino a diventare uno dei personaggi dei fumetti più popolari al mondo.

Contrariamente a quanto si può automaticamente pensare, infatti, Harley Quinn non nasce nei fumetti di Batman ma compare per la prima volta l'11 settembre 1992 in tv, durante un celebre episodio della serie televisiva Batman: The Animated Series: creata da Paul Dini e Bruce Timm per lo show animato nell'episodio "Un piccolo favore", appartenente alla prima stagione, Harley Quinn ottiene immediatamente un forte riscontro dal pubblico e nel febbraio del 1994 esordisce per la prima volta anche nei fumetti, nel volume "Batman: Amore folle", per poi essere integrata definitivamente nella continuity dei fumetti DC Comics a partire dall'ottobre 1999 grazie al fumetto "Batman: Harley Quinn", ambientato durante la saga "Batman: Terra di nessuno".

Da allora la sua popolarità non ha fatto che crescere, raggiungendo il picco nel 2016 con il famoso Suicide Squad di David Ayer, nel quale Harley Quinn è interpretato da Margot Robbie. L'attrice sarebbe tornata a vestire i panni della celebre 'fidanzata di Joker' in altre due pellicole targate DC, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan, uscito nel 2020, e il sequel/reboot The Suicide Squad, scritto e diretto da James Gunn.

Al momento Harley Quinn è protagonista di una serie tv animata tutta sua prodotta e distribuita in esclusiva HBO Max, che nell'arco di tre stagioni (più una quarta in arrivo) è stata in grado di riscuotere un notevole successo di critica e pubblica, e prossimamente sarà interpretata da Lady Gaga in Joker Folie à Deux, sequel ufficiale del pluripremiato Joker di Todd Phillips con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix.

