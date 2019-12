Harley Quinn cambierà di nuovo look in The Suicide Squad di James Gunn

Dopo i nuovi dettagli sul costume di Robert Pattinson in The Batman e quelli sul look di Harley Quinn in Birds of Prey, anche James Gunn, nel promuovere il suo The Suicide Squad in uscita ad agosto 2021, ha parlato del costume dei suoi personaggi.

Nello specifico, ha anticipato che l'anti-eroina interpretata da Margot Robbie subirà un terzo cambio di look, sul quale però lo sceneggiatore e regista non ha fornito ovviamente alcun dettaglio.

Di certo la produzione non avrà difficoltà a trovare un nuovo costume per Harley Quinn, considerata la varietà di opzioni fornite dalla serie animata di Batman e dai fumetti: voi cosa ne pensate? La vedremo definitivamente nel suo celebre costume rosso e nero attillato, apparso brevemente nel Suicide Squad di David Ayer? Staremo a vedere.

The Suicide Squad sarà la terza apparizione per DC Films della candidata all'Oscar, che tornerà a febbraio 2020 in Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn), un film di ensemble tutto al femminile che la vedrà interagire con Cacciatrice e Black Canary. Nel film di Gunn invece la vedremo al fianco dei volti noti Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) e Joel Kinnaman (Rick Flagg), ma anche al fianco delle new entry David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (King Shark), Daniela Melichior (Ratcatcher) e John Cena (Peacemaker). Nel film ci saranno anche Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker, ma il loro ruolo è attualmente sconosciuto.

La data di uscita è fissata per il 6 agosto 2021.