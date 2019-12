Harley Quinn, la Cacciatrice e Maschera Nera nelle nuove immagini di Birds of Prey

Si avvicina febbraio e l'uscita nelle sale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, continua la campagna promozionale del film, diretto da Cathy Yan. Pare che un nuovo trailer possa uscire prima della fine del 2019 ma per il momento sul web sono comparse delle immagini di tre personaggi importanti del film.

Le foto mostrano i nuovi look di Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Roman Sionis (Ewan McGregor) e Harley Quinn (Margot Robbie).

Inoltre è stata pubblicata una foto gentilmente concessa da Empire, che ha intervistato anche Margot Robbie. Nel corso dell'intervista l'attrice racconta lo stato mentale del suo personaggio dopo essersi finalmente liberato dal Joker.



"Sta cercando di controllarlo. Sembrava una maniera reale di affrontare una rottura. Non è semplice essere una donna forte, è così difficile. Stavolta è più Courtney Love che Debbie Harry. Dice 'sono single, non ho bisogno di lui, fanculo quel ragazzo'. Ma se il Joker dovesse mandarle un sms del tipo 'Sei sveglia?', cadrebbe a pezzi".

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è l'ottavo capitolo del DC Extended Universe ed è basato su Birds of Prey della DC Comics.

Nel cast del film anche Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez e Chris Messina.

Cathy Yan si è ispirata al lavoro di Tarantino, Kurosawa e Kubrick. Per il momento le prime previsioni di Birds of Prey sono positive.