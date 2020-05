Harley Quinn, in arrivo un nuovo film dedicato all'antieroina di Margot Robbie?

Dal suo debutto in Suicide Squad, la Harley Quinn di Margot Robbie è diventata una delle icone più rappresentative del DCEU: dopo essere apparsa di recente come protagonista di Birds of Prey e in attesa di vederla nuovamente nell'The Suicide Squad, sembra infatti che Warner Bros. e DC Films stiano già pensando al futuro del personaggio.

Secondo quanto rivelato da DCEU Mythic, sito gestito da Jeremy Conrad (MCU Cosmic), diverse fonti sostengono che lo studio avrebbe iniziato le prime trattative per un nuovo progetto dedicato ad Harley Quinn, di cui purtroppo non si hanno ancora dettagli.

Questo nonostante i deludenti risultati ottenuti dal box office di Birds of Prey, che con 201 milioni di dollari incassati non è riuscito a rispettare le alte aspettative di Warner. Al momento, l'unico film DC in stand-by in cui potrebbe apparire Harley Quinn è Gotham City Sirens, dunque si tratterebbe del film di David Ayer o di un progetto totalmente nuovo.

Visto lo stato attuale delle produzioni e l'uscita di The Suicide Squad fissata al prossimo anno, si parlerebbe in ogni caso di un film in arrivo nel 2022 o addirittura 2023, visto che nel calendario del 2022 sono già previsti Shazam! 2, The Flash e Aquaman 2.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un'altra pellicola dedicata alla Regina del Crimine di Gotham? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare il nostro approfondimento sull'evoluzione di Harley Quinn nel DCEU.