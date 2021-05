Hardcore: Adam Wingard dirigerà l'adattamento del fumetto di Robert Kirkman

Secondo quanto riportato da Deadline, Adam Wingard dirigerà Hardcore per la Universal Pictures. La pellicola sarà basata su una storia originale scritta da Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead e co-creatore di Invincible) e sul fumetto dello stesso Kirkman e Marc Silvestri. Wingard è reduce dal successo di Godzilla vs Kong.

Dopo lo strepitoso successo di pubblico di Godzilla vs. Kong, Wingard ha così trovato il suo prossimo progetto che sarà un vero e proprio cinecomic. Hardcore è un thriller a metà tra action e fantascienza che segue il viaggio di un soldato nella sua lotta per salvare il mondo e nel farlo senza sporcarsi le mani. Nella serie a fumetti, il Volume 1 porta la firma di Andy Diggle con i disegni di Alessandro Vitti, mentre il Volume 2 è ad opera di Brandon Thomas e Francis Portela.

Wingard ha scritto la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico insieme a Will Simmons, già responsabile dei reboot di Sleepy Hollow e Infernal Affairs, entrambi per la Paramount.

Dicevamo che Wingard è reduce dal successo di Godzilla vs. Kong, il film si è infatti rivelato come la prima grande hit al box-office dopo l'arrivo della pandemia. La pellicola dopo essere approdata su HBO Max è uscita in digitale anche per il mercato italiano e arriverà sul mercato home video nel mese di giugno.

Ricordiamo che Godzilla vs Kong ha per protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler e racconta l'epico scontro tra i due mitici avversari, destinati ad affrontarsi in una spettacolare battaglia senza precedenti mentre il destino del mondo è in bilico: Kong e i suoi protettori intraprenderanno infatti un viaggio pericoloso per trovare la vera casa del Re delle Scimmie, ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. La battaglia tra i due titani, istigata da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.