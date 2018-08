Hard Powder, il nuovo action movie con Liam Neeson ha una data d'uscita ufficiale

È grazie a Deadline che possiamo quest'oggi riportarvi la notizia che l'annunciato Hard Powder con protagonista Liam Neeson (L'Uomo sul Treno - The Commuter, The Grey) è adesso atteso nelle sale americane il prossimo 8 febbraio 2019 e non -come annunciato in precedenza- il 19 aprile dello stesso anno.

l film è il remake americano dell'omonima opera norvegese del 2014 In order of Disappearance, che vedeva protagonista Stellan Skarsgård. Neeson interpreterà lo stesso ruolo del collega di origini scandinave, e cioè l'autista di uno spazzaneve ben voluto dalla comunità a cui viene ucciso il figlio. Per vendicarsi, userà le sue capacità per eliminare il cartello della droga locale e il suo boss, innescando una guerra territoriale tra la Mafia dei nativi americani e un giovane gangster yuppie conosciuto come Il Vichingo.



Scritto da Frank Baldwin e diretto da Hans Petter Moland (già regista del film originale), Hard Powder vedrà al fianco di Neeson un nutrito cast di co-star composto da Emmy Rossum (Shameless in tv), Laura Dern (Twin Peaks, Star Wars: Gli ultimi Jedi), Tom Bateman (Assassinio sull'Orient Express) ed Emily Maddison (Power Ranfers).



Non è ancora stata ufficializzata l'uscita nelle sale italiane. Nonostante le intenzioni di Liam Neeson, sembra che l'attore non sia poi così motivato ad abbandonare il cinema d'azione come dichiarato tempo fa.