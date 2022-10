No Hard Feelings: la star di Andor Ebon Moss-Bachrach raggiunge Jennifer Lawrence nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Ebon Moss-Bachrach si è ufficialmente unito al cast di No Hard Feelings, la nuova commedia vietata ai minori che avrà per protagonista il Premio Oscar Jennifer Lawrence. La pellicola, le cui riprese dovrebbero partire entro l'anno, è attesa nelle sale americane la prossima estate. Alla regia Gene Stupnitsky.

Noto per la sua partecipazione alla serie televisiva generazionale di HBO, Girls, abbiamo visto recentemente Moss-Bachrach nella serie Star Wars Andor, attualmente in programmazione su Disney Plus, mentre è nel cast anche di The Bear, che esordirà il 5 ottobre sempre sulla piattaforma digitale della casa di Topolino.

Di seguito potete leggere la sinossi di No Hard Feelings: il film vede la Lawrence nei panni di un'anticonformista che viene ingaggiata da una coppia di ricchi per fare amicizia con il loro figlio socialmente impacciato. La star di Disney+/Broadway Andrew Barth Feldman interpreterà il bambino in questione; i suoi genitori sono interpretati da Matthew Broderick e Laura Benanti, come ha riportato Deadline in precedenza. Alex Saks, Marc Provissiero, Naomi Odenkirk, Lawrence e Justine Ciarrocchi stanno producendo e John Phillips è produttore esecutivo. Al momento non è chiaro chi interpreterà Moss-Bachrach.

No Hard Feelings ha una data d'uscita nelle sale americane fissata al 16 giugno 2023. Jennifer Lawrence che di recente è diventata mamma, è tornata al cinema quest'anno dopo una lunga pausa con Causeway, presentato lo scorso settembre in anteprima al Toronto International Film Festival. La pellicola uscirà in streaming sulla piattaforma Apple TV+ il 4 novembre prossimo.

La star reciterà anche in Bad Blood, un altro film Apple, con Adam McKay alla regia. L'attrice ha vinto l'Oscar per Il lato positivo - Silver Linings Playbook e tra i suoi film più conosciuti spiccano le saghe di Hunger Games e X-Men, oltre a American Hustle, Joy e Un gelido inverno.