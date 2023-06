No Hard Feelings ha una scena post-credits? Ecco la risposta

Jennifer Lawrence è sicura: No Hard Feelings offenderà tutti: la sexy-comedy è la prima in assoluto per la star di Hunger Games che si confronterà in un ruolo mai visto sul grande schermo. Ma No Hard Feelings ha una scena post-credits?

Il film è già al cinema con le premessa di andare ben oltre i limiti, non a caso parliamo di una commedia categorizzata come R-Rated per via del linguaggio e dei contenuti spinti che sono stati già ampiamente anticipati dal trailer di No Hard Feelings. Ma arriviamo al nocciolo della questione: No Hard Feelings non ha una scena post-credits, cosa che sembra piuttosto strana nella nuova linea intrapresa da sempre più registi. Eppure c'è un motivo dietro questa scelta: la pellicola di Gene Stupnitsky non fa parte di nessun universo, né pare abbia intenzione di espanderne uno. Dunque la scelta di inserire una scena post-credits non appariva utile ai produttori tra cui la stessa Jennifer Lawrence.

In No Hard Feelings Lawrence è Maddie, un'autista Uber di 32 anni sul punto di perdere la propria casa d'infanzia: mentre cerca un lavoro sul web trova un allettante annuncio (ispirato a un vero annunciato trovato da Stupnitsky): una coppia, Allison e Laird Becker, offre un'auto usata in cambio di un appuntamento con Percy, il loro figlio diciannovenne molto introverso al fine di "prepararlo" al college. Ma non sarà un'impresa facile: No Hard Feelings è al cinema!