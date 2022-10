No Hard Feelings: Natalie Morales e Scott MacArthur nel film con Jennifer Lawrence

Pochi mesi fa è stato annunciato "No Hard Feelings", commedia R-rated con protagonista Jennifer Lawrence e diretta da Gene Stupnitsky. Le ultime novità che vi riportiamo oggi riguardano il cast della pellicola, con l'aggiunta di due nuovi volti.

Parliamo di Natalie Morales e Scott MacArthur, che sono ufficialmente entrati a far parte del film. Morales di recente ha scritto e diretto Language Lessons, dove ha inoltre recitato al fianco di Mark Duplass. Ha anche diretto il film di Hulu Plan B, mentre prossimamente prenderà parte al film I'm Totally Fine, di cui è produttrice esecutiva e dove reciterà al fianco di Jillian Bell. I suoi ruoli televisivi includono White Collar, The Grinder, Parks and Recreation e Santa Clarita Diet.

Recentemente, MacArthur ha recitato nella nuova serie originale Peacock Killing It al fianco di Craig Robinson e in The Righteous Gemstones della HBO al fianco di Danny McBride. Precedentemente MacArthur ha preso parte a Halloween Kills della Universal e al film Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie con Aaron Paul.

Il film vede la Lawrence nei panni di un'anticonformista che viene ingaggiata da una coppia di ricchi per fare amicizia con il loro figlio socialmente impacciato. La star di Disney+/Broadway Andrew Barth Feldman interpreterà il bambino in questione; i suoi genitori sono interpretati da Matthew Broderick e Laura Benanti.

No Hard Feelings uscirà nelle sale il 16 giugno 2023.