No Hard Feelings, Jennifer Lawrence sicura: 'Offenderà tutti'

Il 'non si può più dire niente' è uno dei tormentoni dei nostri tempi, soprattutto per quanto riguarda la comicità: che si tratti di verità o di psicosi collettiva, No Hard Feelings non sembra comunque intenzionato a dar troppo peso alla cosa, almeno stando alle parole di una Jennifer Lawrence che ha voluto mettere in guardia gli spettatori.

Dopo aver promesso che No Hard Feeling si spingerà oltre ogni limite, la star di Hunger Games e American Hustle ha infatti continuato a parlare del genere di comicità che bisognerà aspettarsi dal film di Gene Stupnitsky, dicendosi convinta del fatto che potenzialmente un po' tutti potrebbero sentirsi offesi dal risultato.

"Penso sia il momento giusto per una bella risata vecchia scuola, è davvero difficile fare della comicità che non offenda nessuno. Penso che un po' tutti potrebbero sentirsi offesi da questo film (non ringraziateci)" sono state le parole di Lawrence, che oltre a prestare il volto alla protagonista di No Hard Feelings sarà anche coinvolta nel ruolo di produttrice.

Vedremo se queste promesse verranno mantenute, o se si sarà trattato solo di un'astuta manovra pubblicitaria: No Hard Feelings a parte, comunque, Jennifer Lawrence sta avendo un po' di problemi con un gabinetto messo all'asta da sua madre su internet.