No Hard Feelings, Jennifer Lawrence rivela di aver vomitato dopo la sua intervista virale

Jennifer Lawrence è Maddie in No Hard Feelings, la nuova commedia Rated R in cui la star di Hunger Games si cimenta in un ruolo del tutto inusuale per l'attrice che ritorna più sexy che mai sul grande schermo dopo anni di assenza, ma durante un evento promozionale qualcosa non è andato nel verso giusto!

No Hard Feelings è basato su una storia vera: Lawrence interpreta i panni di una giovane donna disposta a tutto per salvare la propria casa d'infanzia e quando le viene confiscata l'auto con cui lavora trova un annuncio che potrebbe risolvere ogni problema. Una coppia è disposta a cedere un'auto in cambio di una ragazza che esca con il figlio. Inizia qui il turbolento corteggiamento di Maddie!

Il tour promozionale di Fidanzata in Affitto è iniziato con il panel di Hot Ones, dove l'attrice ha rilasciato dichiarazioni scottanti soprattutto circa il suo bacio con Liam Hemsworth sul set di Hunger Games. Ma a stupire i fan è stato ben altro: Jennifer Lawrence ha raccontato il dietro le quinte dell'intervista diventata virale e nel mezzo c'è ben oltre un bacio all'odor di aglio! L'intervista è stata girata nello stesso hotel dove si era svolta poco prima la conferenza stampa di No Hard Feelings.

"Ho vomitato con passione dopo. Violentemente - ha detto Lawrence a Watch What Happens with Andy Cohen - sono arrivata al piano di sopra nella mia suite. Il mio stomaco mi ha dato, tipo, otto minuti per salire di sopra e poi è successo".

Qualcosa non deve esser andato giù alla star di No Hard Feelings!