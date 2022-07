No Hard Feelings, Jennifer Lawrence protagonista di una nuova commedia R-rated

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere Jennifer Lawrence sul grande schermo: era lo scorso dicembre quando Don't Look Up faceva il suo debutto in sala e su Netflix, dando vita ad un turbine di polemiche e giudizi di ogni genere. La star di Hunger Games, però, è finalmente pronta per una nuova avventura.

Lawrence, che di recente è anche diventata mamma, tornerà infatti in sala il prossimo anno con No Hard Feelings, film la cui data d'uscita è stata annunciata proprio in queste ore, salvo slittamenti di sorta, per il prossimo 16 giugno 2023: ma che film sarà quello diretto dal regista di Quei Cattivi Ragazzi Ted Stupnisky?

Al momento, in realtà, non sono stati diffusi grossi dettagli sulla trama: Sony ha preferito mantenere un certo riserbo al riguardo, definendo però il film come "una commedia R-rated, ma con del cuore". Una definizione decisamente sui generis che, come da intenti della distribuzione, non potrà far altro che acuire la curiosità intorno a questo misterioso progetto.

Jennifer Lawrence è al momento l'unica star annunciata dalla produzione: vedremo, a questo punto, quali saranno le prossime novità per quanto riguarda il cast di questo No Hard Feelings; qui, intanto, trovate la nostra recensione di Don't Look Up, ultimo e discussissimo lavoro dell'attrice de Il Lato Positivo.