No Hard Feelings, Jennifer Lawrence parla della realizzazione delle scene 'hot'

Il nuovo film di Jennifer Lawrence, No Hard Feelings, è basato su una storia vera . E a proposito della pellicola, la star ha commentato la realizzazione di alcune scene un po’ "complicate".

Il film contiene delle scene di nudo, ma la Lawrence e Feldman non hanno avuto alcun problema nel girarle. “Non so, non mi è sembrato un grosso problema, lo fai e basta”, ha detto l’attrice. Feldman ha aggiunto: “Avevamo dei coordinatori dell'intimità. Ne avevamo una tonnellata, il set era chiuso come se fosse il più sicuro e professionale possibile”.

Andrew Barth Feldman, 21 anni, interpreta Percy, un "nerd sfigato" proveniente da una famiglia ricca. I genitori di Percy assumono Maddie, il personaggio di Jennifer Lawrence - un'autista di Uber fallita che cerca di rimettersi in piedi - per uscire con il loro figlio socialmente impacciato. L'attrice trentaduenne ha anche ammesso:

“È un film che si spinge molto in là, davvero inappropriato e volgare. Dopo aver girato una cosa del genere, ti chiedi: "Andrà tutto bene?”

La Lawrence si è anche espressa sulla professionalità di Feldman. Il premio Oscar ha dichiarato di aver sempre temuto che i giovani co-protagonisti fossero fastidiosi. "Ero molto preoccupata che la mia giovane co-star mi avrebbe infastidito tutto il giorno, ogni giorno", ha raccontato la Lawrence a People. “Subito ho avuto l’impressione che invece non lo fosse. Um, “maturo” mi sono detta”.

La star del film si è detta sicura che No Hard Feelings offenderà tutti. E voi lo avete visto? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.