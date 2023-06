No Hard Feelings, Jennifer Lawrence è entusiasta: 'Si spinge oltre i limiti'

No Hard Feelings uscirà nei cinema italiani il 21 giugno 2023 con il titolo Fidanzata in Affitto e vedrà Jennifer Lawrence nei panni di una ragazza che accetta di uscire con un ragazzo in seguito all’annuncio messo dai genitori di lui. L’attrice ha spiegato a Entertainment Tonight i motivi che l’hanno spinta a prendere parte alla commedia.

Vi abbiamo già mostrato il trailer di No Hard Feelings e, in attesa di poter vedere il film nelle sale, vi proponiamo le parole della protagonista di Hunger Games a proposito del nuovo film di Gene Stupnitsky.

La Lawrence ha raccontato i motivi per cui è stata intrigata dalla storia dell’opera: “Penso sia tanto divertente perché si spinge oltre i limiti ed è davvero inappropriato e volgare. Conosco Gene da anni ed è la persona più divertente che abbia mai incontrato in vita mia. Quindi, quando ho letto lo script, voglio dire, stavo morendo. E quando sei sul set e stai girando una cosa del genere, ti viene da pensare che sia esilarante”.

Sul set sia l’attrice che l’altra star del film, Andrew Barth Feldman, hanno dovuto spogliarsi, ma a quanto pare entrambi non considerano la nudità un grosso problema. Queste, in particolare, sono state le parole dell’attore: “Noi due siamo riusciti comunque a sdrammatizzare e a scherzare sulla situazione ridicola in cui ci trovavamo. Ma è stato così divertente e tutta la comicità presente nel film non sembra mai gratuita. Sembra sempre che sia lì per un motivo”.

Non vediamo l’ora di poter assistere alla nuova commedia e, nel frattempo, riproponiamo agli appassionati di moda il vestito con cui Jennifer Lawrence ha presenziato all’anteprima di No Hard Feelings.