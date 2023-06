No Hard Feelings, Jennifer Lawrence cambia versione sul gabinetto venduto online

Mentre siamo in attesa di poter finalmente vedere al cinema il nuovo film con Jennifer Lawrence, No Hard Feelings, giungono novità sulla questione diventata virale della presunta vendita del gabinetto dell’attrice da parte della madre con una svolta da plot twist hollywoodiano.

Jennifer Lawrence si è detta entusiasta di No Hard Feelings e dopo aver rubato l’attenzione dei più morbosi con la storia del gabinetto venduto su Craigilists dalla madre e comprato da Lee Eisenberg torna sull’argomento rivelando di non aver capito troppo bene quello che fosse successo in realtà.

In un’intervista con Entertainment Tonight la protagonista di Hunger Games ha cercato di spiegare l’equivoco: “Ho capito la cosa al contrario. Mia madre ha comprato il gabinetto di Lee. Mi sono confusa su chi l’avesse comprato o venduto”.

Le parti sembrano dunque essersi ribaltate nella nuova versione, per quanto la cosa continui ad avere poco senso e risulti, almeno a noi profani, abbastanza incomprensibile.

Tutta la vicenda era cominciata quando l’attrice aveva dichiarato a People che anni fa Lee Eisenberg aveva comprato il gabinetto, messo in vendita dalla madre della Lawrence.

Una questione che si tinge sempre più di giallo e, in attesa di capire quale sia la verità e se ci sia una verità al di fuori delle connessioni tra la storia raccontata e poi smentita dalla Lawrence e la trama del suo ultimo film in uscita per la regia di Gene Stupnitsky (di cui Lee Eisenberg è collaboratore), vi lasciamo all’irriverente trailer di No Hard Feelings.