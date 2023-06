Fidanzata in affitto, il film con Jennifer Lawrence è basato su una storia vera

Jennifer Lawrence è entusiasta di No Hard Feelings, in cui Maddie risponde all'annuncio di due genitori che cercano una bella ragazza per sverginare il loro goffo figlio... Una trama decisamente sopra le righe, ma non troppo: stando a una recente dichiarazione dell'attrice, infatti, l'idea centrale è basata su una storia vera.

In particolare, la pellicola si basa su una pubblicità Craigslist trovata casualmente da uno dei produttori, Naomi Odenkirk. A quel punto l'ha condivisa col produttore Marc Provissiero, e a loro volta hanno comunicato la sensazionale scoperta al regista Gene Stupnitsky. Quest'ultimo ha pensato subito a Jennifer Lawrence, la quale "è morta dal ridere" durante la presentazione: era la sceneggiatura più divertente che avesse mai letto. Al momento della proposta l'attrice di Hunger Games, Don't Look Up e Causeway non stava lavorando a nessun progetto, perciò dobbiamo ringraziare No Hard Feelings-Fidanzata in affitto se abbiamo rivisto l'attrice sul grande schermo.

Tuttavia nessuno risponde all'annuncio su Craiglist, perciò Maddie è un personaggio immaginario, così come l'adolescente Percy (interpretato da Andrew Barth Feldman) e i rispettivi genitori (Matthew Broderick, Laura Benanti). Lo stesso vale per tutti i sensazionali, surreali eventi che si svolgono nella pellicola. Nel cast figurano anche Natalie Morales, Scott MacArthur, Ebon Moss-Bachrach e Hasan Minhaj.

Diretto da Gene Stupnickij (The Office, Good Boys - Quei cattivi ragazzi, Bad Teacher - Una cattiva maestra) e scritto in collaborazione con John Phillips, il film è in sala dal 21 giugno 2023. Stando a una precedente anticipazione di Jennifer Lawrence, No Hard Feelings offenderà tutti.