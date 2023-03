No Hard Feelings: appuntamento con Jennifer Lawrence nel trailer della comedy R-rated!

Qualche tempo dopo l'ultimo aggiornamento riguardante il cast di No Hard Feelings, Sony Pictures ha finalmente condiviso online il primo red band trailer del nuovo film con protagonista Jennifer Lawrence.

La star di Hunger Games sarà la protagonista della nuova commedia scritta e diretta da Gene Stupnitsky (Quei Cattivi Ragazzi, Bad Teacher, The Office) e vestirà i panni di Maddie, una giovane e attraente ragazza che per non perdere la propria casa d'infanzia si ritroverà ad accettare un particolare annuncio di lavoro. Dei genitori "elicotteri", interpretati da Laura Benanti e Matthew Broderick, sono alla ricerca di qualcuno che sia disposto a "frequentare" il loro introverso figlio 19enne Percy (Andrew Feldman), prima che parta per il college.

Annunciato lo scorso Luglio, No Hard Feelings è prodotto da Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero, Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi e la sua uscita nelle sale è stata fissata a questa estate, il 23 giugno 2023. Le riprese principali sono iniziate alla fine di settembre 2022 in varie località della contea di Nassau a New York, come Hempstead, Point Lookout, Lawrence e Uniondale.

Nel cast anche Natalie Morales, che di recente ha scritto e diretto "Language Lessons", dove ha inoltre recitato al fianco di Mark Duplass e Scott MacArthur, che ha recitato nella serie originale Peacock "Killing It" al fianco di Craig Robinson e in "The Righteous Gemstones" della HBO al fianco di Danny McBride.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!