Hans Zimmer svela la sua colonna sonora più bella: si, è quella a cui state pensando

Ci sono pochi compositori di colonne sonore cinematografiche divenuti famosi in tutto il mondo anche per gli spettatori (o ascoltatori, in questo caso) occasionali: se il primo a venire in mente è e sempre sarà Ennio Morricone, probabilmente il secondo è Hans Zimmer.

Con così tante colonne sonore iconiche realizzate nel corso della sua carriera, l'autore tedesco da diversi anni porta la sua una musica in giro per il mondo con tour di notevole successo, e molti si chiedono quale sia la sua musica preferita: ora, la risposta è arrivata direttamente da lui! In un video pubblicato sui social, che potete trovare in calce all'articolo, Hans Zimmer ha svelato la sua colonna sonora preferita tra le tantissime che ha realizzato negli a anni: Il cavaliere oscuro? Dune, forse, per la quale ha vinto agli Oscar 2022? Magari Il re leone, Il gladiatore, L'ultimo samurai o Inception?

Nessuna di queste: “Le persone mi chiedono sempre qual è la colonna sonora che preferisco tra quelle che ho creato e per tanti anni ho evitato di rispondere alla domanda!" ha ammesso Hans Zimmer nel filmato. "Ma stavolta risponderò: la colonna sonora preferita tra quello che ho scritto è... 'Interstellar'. Ma preferisco metterla in quest'altro modo: non ho ancora scritto la mia colonna sonora preferita...".

Insomma, come sempre con i perfezionisti, anche Hans Zimmer è sicuro che la sua miglior colonna sonora arriverà in futuro...ma intanto, si 'accontenta' di quella per Interstellar, lo sci-fi scritto e diretto da Christopher Nolan. Qualche tempo fa, Hans Zimmer aveva anche rivelato come Nolan lo ha coinvolto in Interstellar.

E voi, che ci dite? Qual è la vostra colonna preferita firmata Hans Zimmer?