Hans Zimmer pensò che Pirati dei Caraibi fosse una "pessima idea"

Se parliamo di franchise targatiè innegabile che quello dedicato aisia tra quelli più di successo (sebbene l'ultimo capitolo, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar non sia andato come sperato dallo studio).

Eppure, almeno inizialmente, non tutti erano cosi convinti dell'idea. Tra questi bisogna aggiungere anche il compositore Hans Zimmer il quale, in una nuova intervista, svela di non essere stato un fan dal primo minuto dell'idea di una pellicola sui Pirati dei Caraibi.

"Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna fu un incidente" svela il leggendario compositore "Stavo lavorando a qualcosa con Gore Verbinski, e gli ho chiesto 'allora quale sarà il tuo prossimo progetto?' e lui mi ha risposto 'beh, sto pensando di fare un film sui Pirati'. Ok, un film sui Pirati... veramente? Seriamente?... questa è l'idea peggiore che io abbia mai sentito! Ricevetti una telefonata da Gore la domenica e mi disse 'dai, vieni a vedere questa cosa'. Mi mostrò un film che non potevo nemmeno immaginare. Adoro quanto fossi in errore e quanto lui avesse ragione".

Attualmente il franchise conta cinque episodi tutti interpretati da Johnny Depp. Le possibilità di un sesto Pirati dei Caraibi non sono tantissime ma nemmeno poche.