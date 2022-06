Hans Zimmer non ha mai composto musiche per il Marvel Cinematic Universe, ecco perché!

Il nome di Hans Zimmer è spesso associato alle colonne sonore composte per i cinecomic, basti pensare al suo lavoro per L'uomo d'acciaio o The Amazing Spider-Man 2, per non parlare della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan in coppia con James Newton Howard. Eppure non ha mai lavorato per un film del Marvel Cinematic Universe.

Vi siete mai chiesti il motivo? No? E' quanto ha fatto, invece, un articolo di ScreenRant, che tra le ragioni ne cita diverse che riguardano sia lo stile peculiare di Zimmer, ma anche ragioni produttive e personali.

Zimmer è uno dei compositori cinematografici più riconosciuti, accanto a John Williams e Danny Elfman. Probabilmente Zimmer non ha mai composto musiche per un film del Marvel Cinematic Universe perché negli ultimi anni ha lavorato molto spesso con la DC Comics e la Warner Bros al DCEU.

Essendo il diretto concorrente della Marvel, è logico che comporre temi per colonne sonore del calibro di Captain America, Doctor Strange o Spider-Man potrebbe essere visto come un conflitto di interessi per i proprietari di Batman, Superman e Wonder Woman. Zimmer ha composto tre film del DCEU, e di recente ha partecipato a Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins. È chiaramente legato alla DC, quindi ha senso che non abbia collaborato con Kevin Feige, la Disney e i Marvel Studios.

Inoltre, il suo coinvolgimento eccessivo nel genere dei cinecomic negli ultimi anni potrebbe anche essere la causa del mancato coinvolgimento di Zimmer nei progetti Marvel. Il compositore aveva dichiarato che dopo Batman v Superman si sarebbe ritirato dalla composizione di musiche per i film di supereroi. Tuttavia, in seguito ha ritrattato questa dichiarazione e ha continuato a comporre per Dark Phoenix e Wonder Woman 1984. Zimmer sembra ora interessato a comporre di nuovo per i film di supereroi, quindi c'è la possibilità che in futuro lavori a uno dei film della Fase 4 del MCU della Marvel o quella successiva.

Ricordiamo che Zimmer è già presente in un film MCU; la sua partitura di The Amazing Spider-Man 2 si può sentire infatti in Spider-Man: No Way Home, in particolare i momenti in cui è coinvolto l'Electro di Jamie Foxx.

Zimmer ha vinto il secondo Oscar per Dune - Parte Uno e tornerà a lavorare con Denis Villeneuve anche per Dune - Parte Due.