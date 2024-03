Hans Zimmer mette in chiaro le cose: 'Non ho alcuna intenzione di ritirarmi'

Hans Zimmer è già al lavoro sulla colonna sonora di Dune: Messiah, e lo storico compositore ha definitivamente confermato che il suo ritiro è ancora molto lontano.

Di recente al cinema con Dune: Parte due e nei prossimi giorni con la colonna sonora di Kung Fu Panda 4, il celebre compositore tedesco ha dichiarato ad Indiewire che rimarrà in attività ancora per un bel po’.

"Mi sta prendendo in giro? Ho suonato per tutta la vita. Perché dovrei smettere di suonare? Perché dovrei smettere di vivere una vita giocosa? Perché dovrei smettere di provare, sai, a inventare cose? Perché dovrei? Voglio dire, ci sono buone ragioni perché, non appena mi siedo e c'è la pagina bianca e devo scrivere qualcosa, penso 'Oh mio Dio, non ho idea di come farlo. Dopo due settimane, vorrei telefonare al regista e dargli il numero di un compositore in grado di farlo, ma in qualche modo questa dicotomia di voler fare qualcosa di nuovo, è la verità".

Purtroppo, Hans zimmer non tornerà invece a comporre la colonna sonore per “il Gladiatore”, in questo caso per il suo sequel: “Non avrebbe importanza se scrivessi la miglior musica del mondo, quella del primo Il Gladiatore è ormai rimasta impressa in nelle menti di tante persone".

