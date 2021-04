Hans Zimmer, il compositore ha creato due suonerie per Oppo

In un video promozionale creato da Oppo, interviene anche il compositore premio Oscar Hans Zimmer, che ha collaborato alla realizzazione di due suonerie per l'azienda cinese di telecomunicazione mobile. Zimmer è il volto principale della nuova campagna promozionale e ha parlato del lavoro che ha svolto per Oppo.

"Per me tutto è una storia. Alla fine finisce sempre per essere qualcosa sul come ci avvicineremo? Sento i colori. Voglio che la suoneria apra una porta che dice che c'è la possibilità di sentire qualcosa. Tutto il nostro mondo è cambiato a causa della pandemia, e in una maniera davvero fondamentale: l'idea del contatto fisico è scomparsa" ha dichiarato Zimmer.



"In qualche modo sentivo che era mio dovere come musicista capire come sostituire un po' di quello spirito che va da un cuore all'altro cuore. L'unico modo in cui puoi fare musica è collegare le note, e quelle note si collegano ai musicisti e i musicisti si connettono ad un pubblico e improvvisamente hai una forma di comunicazione che non hai mai avuto prima. Questo è esattamente quello che stanno facendo questi telefoni in questi giorni. Ci connettono" spiega Zimmer.

Di recente Hans Zimmer è stato coinvolto nella colonna sonora di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan.

Ma il lavoro di Zimmer non si limita al solo cinema, come dimostra la collaborazione con Oppo.



